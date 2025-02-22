Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler katıldığı bir programda, yeni Meclis yerleşkesinin hazırlıklarının hızla devam ettiğini ve binanın teknik ihtiyaçlarının da gözden geçirildiğini ifade etti.
Öztürkler yazılı açıklamasında eksikliklerin giderileceğini belirterek, “Binamız aslında bitmiş durumda. Teknik ihtiyaçlar gözden geçiriliyor. Genel kurul alanındaki ve komite odalarındaki sistemlerle ilgili bir teknik ekip kurduk ve bu ekip çalışıyor" dedi.
Gündemi değerlendiren Öztürkler, geçmiş senelerde Meclis'te yaşanan nisap sorunlarına değindi.
Öztürkler, iç tüzük ile ilgili bir komite kurulması ve Meclis İç Tüzüğü’nün günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini belirtti.
Hayvan haklarına yönelik caydırıcı yasaların önemine dikkat çeken Öztürkler, "Bir hayvanın canına kastetmek insani değerlerimize aykırıdır. Yasa yoluyla caydırıcılık sağlanabilir, ancak bu tek başına yeterli değil. Eğitim süreci de önemlidir. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi aşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kara yollarının ışıklandırılması ile ilgili de konuşan Öztürkler, yetkili kurumların bir araya gelerek çalışmanın ve sonuç alıcı yaklaşımların sergilenmesi gerekliliğini vurguladı.
Sona gelindi
Öztürkler, yeni Meclis yerleşkesinin hazırlıklarının hızla devam ettiğini bildirdi
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler katıldığı bir programda, yeni Meclis yerleşkesinin hazırlıklarının hızla devam ettiğini ve binanın teknik ihtiyaçlarının da gözden geçirildiğini ifade etti.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Doğru Söz - 13 saat Önce
Şerefzizler. Yozlaşmışlar. 5.5 milyar tl ye 1000 tane 140 bin sterlinlik villa yapılırdı be... Paranın çoğu Recep Tayip Erdoğan komisyonuna gittiği kesin. Yeyenler inşAllah kanser okur. Girtlak, mide veya bağırsak kanseri. Ki bir daha rahat yeyip sıçamasınlar. Amin
Vatandaş - 12 saat Önce
İnşAllah gidip de bu yeni binada koltuğa ourmayı Allah sana nasib etmez...Lanet olsun hepinize de satılmış yardakçılar...
Ziya - 4 saat Önce
Çok zavallısın be ziyacık gerçekten çok zavallı..Meclis başkanı olsan neee olmasan ne...Kim miker Yalova gaymakamını..Satılmışlar,lanet olsun size...
Keşke hükümetinizin sonuna gelinseydi! Arab aklı kulliye. Güya gelen geçen Ruma zenginlik ve iyi yönetim gösterecekler. Allah sizi bildiği gibi yapsın.