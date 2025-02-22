Sona gelindi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler katıldığı bir programda, yeni Meclis yerleşkesinin hazırlıklarının hızla devam ettiğini ve binanın teknik ihtiyaçlarının da gözden geçirildiğini ifade etti.

Öztürkler yazılı açıklamasında eksikliklerin giderileceğini belirterek, “Binamız aslında bitmiş durumda. Teknik ihtiyaçlar gözden geçiriliyor. Genel kurul alanındaki ve komite odalarındaki sistemlerle ilgili bir teknik ekip kurduk ve bu ekip çalışıyor" dedi.

Gündemi değerlendiren Öztürkler, geçmiş senelerde Meclis'te yaşanan nisap sorunlarına değindi.

Öztürkler, iç tüzük ile ilgili bir komite kurulması ve Meclis İç Tüzüğü’nün günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Hayvan haklarına yönelik caydırıcı yasaların önemine dikkat çeken Öztürkler, "Bir hayvanın canına kastetmek insani değerlerimize aykırıdır. Yasa yoluyla caydırıcılık sağlanabilir, ancak bu tek başına yeterli değil. Eğitim süreci de önemlidir. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi aşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kara yollarının ışıklandırılması ile ilgili de konuşan Öztürkler, yetkili kurumların bir araya gelerek çalışmanın ve sonuç alıcı yaklaşımların sergilenmesi gerekliliğini vurguladı.

