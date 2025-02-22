Kayıt cihazına el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde, Çanakkale Göleti yakınlarında, Buğra Kılıç’a çarptıktan 20 saat sonra polise teslim olan sürücü Mehmet Kıstı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek süre temin edildi. Duruşmada yürütülen soruşturmayla ilgili detaylar aktarıldı. Toplam 8 adet çevre kamera kaydı incelendiği, zanlının kazadan önce bir marketten içki aldığına dair tespit yapıldığı açıklandı. Zanlının aracında bulunan kameranın kayıtlarını sildiği de belirtildi.

33 metre savruldu

Polis çavuşu Erkan Çetin, 18 Şubat 2025 tarihinde, 00.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine yönetimindeki JG 210 plakalı araçla seyreden zanlının, Buğra Kılıç’a çarptığını anımsattı.

Polis, Kılıç’ın, çarpmanın etkisiyle 33 metre savrulduğunu, Berkcan Lisani isimli sürücünün de aynı istikamette seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu, yolda yaralı olarak yatmakta olan Kılıç’a çarptığını ve yolun solundan çıkarak durduğunu anlattı. Polis, Kılıç’ın kaza sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsattı. Zanlının, kazanın ardından olay yerinden kaçtığını, Lisani’nin ise tutuklandığını belirtti. Polis, Lisani’nin önceki gün teminatla serbest bırakıldığını dile getirdi.

Araç kapalı garajda bulundu

Polis, olaydan sonra teslim olan zanlı Kıstı’nın kullandığı JG 210 plakalı aracın Akova’daki evinin kapalı garajı içerisinde ön sağ kısmı ağır hasarlı vaziyette tespit edip emare olarak alındığını açıkladı. Polis, aracın üzerine tespit edilen kan izlerinden örnekler alındığını ve analize gönderileceğini aktardı. Zanlının aracında kamera tespit edildiğini ancak kayıtların silindiğini belirlediklerini açıklayan polis, bu yönde de soruşturma yaptıklarını, kameraların bağlı olduğu kayıt cihazının incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis memuru, kazayla ilgili 13 adet çevre kamera görüntüsünden 8’inin incelendiğini, zanlıya ait cep telefonunu incelenmesi için data incelemesine gönderdiğini kaydetti.

Kazadan önce alkol aldı

Polis memuru, incelenen 8 kayıttan birinde zanlının kaza öncesi Gazimağusa’da bir marketten, içki aldığına dair görüntü tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, uyuşturucu analizi yapabilmek için zanlıdan kan ve idrar örneği aldığını aktardı.

Otopsi sonucu açıklandı

Polis, yapılan otopsi sonucu Buğra Kılıç’ın trafik kazasına bağlı çok parçalı kafa kemiği kırığı, boyun ve omuz ayrılması, beyin doku yaralanması, çoklu kaburga kemiği kırığı ve çoklu organ yaralanması sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma yolun karanlık olduğunu iddia etti

Zanlının avukatı ise müvekkilinin, kazanın meydana geldiği yolda aydınlatma olmadığını söyledi. Burak Kılıç’ın da yol ortasında olduğunu iddia eden savunma, kazanın kaçınılmaz hale geldiğini ileri sürdü. Polis ise kaza mahallinde çarpma noktasına bakıldığında sürücünün hem kısa hem de uzun huzmeli ışıkla yayayı görebilecek noktada olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.