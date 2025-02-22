Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube tarafından, F Tipi Operasyonunda 20 gram metamfetamin ve 12 bin 160 adet extacxy türü uyuşturuculu hapla yakalanan Ahmet Erata ile Aynur Kasımoğulları dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 12 Şubat’ta, Gazimağusa’da F tipi adını verdikleri operasyonda, Ahmet Erata’nın, Aynur Kasımoğulları’na ait araç ile seyir halindeyken, Erenköy Sokak’ta durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı. Polis, Ahmet Erata’nın suçüstü hali tutuklandığını, aynı gün araç sahibi Aynur Kasımoğulları’nın da tespit edilerek gözaltına alındığını mahkemeye hatırlattı. Polis, Ahmet Erata’nın İncirli köyündeki evinin arandığını ve 2 ayrı yerde, zulalı halde toplamda 10 bin 900 adet MDMA (extacy) türü uyuşturuculu hap ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlı Ahmet Erata’nın, hapların bulunduğu esnada kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede makul güç kullanılarak alıkonulduğunu da mahkemeye aktardı. Zanlının evinde 13 Şubat’ta, mahkeme sonrası dedektör köpeklerle ikinci bir arama yapıldığını anlatan polis, bin 260 adet daha extacy türü uyuşturuculu hap bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

