Karar sonra  açıklanacak

Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı ile ilgili olarak Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi’nde açtığı istinaf davasının duruşması yapıldı. Mahkeme, kararın ileri bir tarihte açıklanacağını duyurdu.

Duruşmayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, davanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenen dokuz sendikadan temsilciler, ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri takip etti. Duruşma öncesinde Akkor’a destek amacıyla pankartlar açıldı.

Saat 09.30’da başlayan duruşmada, Akkor’un avukatı Nikoletta Haralambidu mahkemeye yaptığı hitapta, belirlenen vatandaşlık kriterlerinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Avukat Haralambidu, Akkor’un Türk vatandaşı olan babanın yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı gerekçesiyle çocuğuna vatandaşlık verilmemesinin anayasal bir ihlal olduğunu vurgulayarak, Rum Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen vatandaşlık kriterlerinin de anayasaya aykırı bir durum oluşturduğunu ifade etti. Müvekkilinin, 1974’ten önce doğmuş olması durumunda vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmayacağına dikkat çeken Haralambidu, ayrıca müvekkilinin annesinin Kıbrıs doğumlu, eşinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve çocuğunun Kıbrıs’ta doğup büyüdüğünü ifade etti.

Daha sonra mahkeme heyeti, kararın daha sonra açıklanacağını duyurdu. Ancak karar tarihi belirtilmedi.

