20 sanatçının 40 eseri, ocak ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan “Prof. Dr. Ümit Hassan Onuruna Güzel Sanatlar Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonunda gerçekleştirilen törenle açıldı.

20 sanatçının 40 eserinden oluşan sergide, resim, seramik ve baskı resim eserler yer alıyor. Kıbrıs Moder Sanat Müzesi’nin düzenlediği 368’inci olma özelliği taşıyan sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda Ocak ayı sonuna kadar hafta içi 08.00 – 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Açılış töreninde Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.