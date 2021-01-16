Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişi yapmak amacıyla Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yanında ve HP Milletvekili Kudret Özersay ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basına açıklama yaparken, parti başkanları basına açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açıldığını ve Kıbrıs konusunda savundukları iki devlet konusunun Güney'de de gündem oluşturduğunu belirterek “Doğru yoldayız, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz” dedi.

Tatar, Meclis’e yönelik de bilgilendirme yapacağını, davet ne zaman gelirse bunu yapmasının görevi olduğunu kaydetti.

AB'den gelecek aşılarla ilgili de konuşan Tatar, BM yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası basına yaptığı açıklamanın bazı muhalifler tarafından başka yönlere çekilmeye çalışıldığını kaydetti.

“Süreç bambaşka bir yere geldi”

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kıbrıs meselesi ile ilgili çeşitli temaslar olduğunu, BM ile görüştüklerini, Türkiye ile çeşitli istişareler yaptıklarını anımsatan Tatar, sürecin şu anda bambaşka bir noktaya geldiğini çünkü bugüne kadar 50 yıldır süren görüşmelerde hiçbir sonuç alınamadığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını Türkiye ile birlikte sürdüreceğini ifade ederek, Kıbrıs'ta federal bir çözüm için en son Crans Montana'da Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının çok esneklik gösterdiğini, bunu da BM Genel Sekreteri ve tüm ilgili tarafların çok iyi bildiğini söyledi.

"Benim seçilmemle Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açıldı" diyen Tatar, 5+1 gayriresmi toplantı sonrası resmi toplantı başlayacaksa bunun uluslararası alanda eşit iki devlet temelinde olması gerektiğini kaydetti.

İki devlet konusunun Güney'de de gündem oluşturduğunu ifade eden Tatar, doğru yolda olduklarını, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini gördüklerini, 5+1 görüşmesinden sonra durumun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Bugünün konusu erken seçim olmamalı”

Erken seçim ile ilgili bir soru üzerine Tatar, bunun hangi tarihte olur bilemeyeceğini ama kendisine göre pandeminin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Tatar, ayrıca şu anda hükümetin önünde aşı çalışmaları, bütçe, Türkiye ile imzalanması gereken ekonomik protokol yanında Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değişmesi gibi konular olduğunu ifade ederek özetle, "Bana göre bu pandemi döneminde bugünün konusu seçim olmamalı. Türkiye ile ekonomik protokolün imzalanması var bunlar tamamlanmadan seçime gidilmesi sıkıntı yaratır. Hükümetin yapacağı bu işlerden sonra seçim gündeme gelmelidir diye düşünüyorum" dedi.