Büyük lider anıldı

Tatar, “Dr. Küçük ve dava arkadaşları Kıbrıs Türk halkının bugünkü büyük başarısının ilk adımlarını atan insanlardır” dedi

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenen törenle dün anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, kurum, kuruluş ve okullardan temsilciler katıldı.

Tören saat 10.26’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması eşliğinde bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam eden törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Törende, Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı birer konuşma yaptı.

Dr. Küçük’ün anısına fidan dikildi

Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Uluçay ve Başbakan Ersan Saner yanı sıra bazı protokol yetkilileri, Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı tarafından düzenlenen “Anıttepe’de Ortak Ağaçlandırma Etkinliğine” katıldı ve Dr. Küçük’ün anısına fidan dikimi yaptı.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Tatar: Fevkalade önemli bir liderlik gösterdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin davasının asırlardır devam ettiğini belirtti. Tatar, “1930’lu yıllarda mücadelesine başlayan Dr. Küçük, o günlerde İngiliz yönetimi altında baskı altında olan insanlarımızın, EOKA terör örgütüne karşı Kıbrıslı mücadelesini örgütlemek ve aynı zamanda sömürge yönetimine karşı yapılacak çalışmalarda birlik ve beraberliği sağlamak için liderliğini ve önderliğini ortaya koymuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının, Ankara ile birlikte hareket ederek, 1960 Anlaşmaları ile Türkiye’nin garantörlük hakkının, Türk askerinin Kıbrıs’a geri dönüşünün, Kıbrıs’ta iki eşit halktan biri olarak Kıbrıs Türk halkının haklarının uluslararası anlaşmalarla tescil edilmesinin sağlanmasındaki önemli rolüne de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan, iki devletten bahsediyoruz. Doğu Akdeniz’de yaşananlarla, Mavi Vatan’da, Doğu Akdeniz’de bugün KKTC’nin yükselen statüsü ve artan değeri ve ulusal çıkarlarımız için, 1930’larda başlamak suretiyle, verilen o kutsal mücadelenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük: Maraş’ın açılması savunduğu fikirlerdendi

Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de konuşmasında, Dr. Küçük’ün “1930’lu yıllarda benden hizmet bekleyen bir vatan, bir Türklük vardır. Bunun da vazifelerin en büyüğü ve en kutsalı olduğunu anlayarak işe koyuldum diyerek” mücadeleye başladığını belirtti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin, Kıbrıs’ın önemimi daha da artırdığını kaydeden Küçük, Vakıf malı Maraş’ın açılmasının ise Dr. Küçük'ün yıllar önce savunduğu fikirlerden olduğunu belirtti.

Tatar müzeyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Müzesini ziyaret etti.

Kimler mesaj yayınladı?

Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle; Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Mehmet Hasgüler, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan birer mesaj yayınladı.

