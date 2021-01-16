1 Şubat’a kadar ‘tam kapanma’ kararı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun dün akşam geç saatlere kadar süren toplantısında 1 Şubat gününe kadar ‘tam kapanma’ kararı alındı. Kurulun aldığı kararlar sokağa çıkma yasağının ilavesi için Başbakan Ersan Saner’e gönderildi. Buna göre; yarın gece yarısından itibaren yeni kararlar yürürlüğe girecek ve acil hizmetler hariç tüm iş yerleri kapatılacak.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; marketler, eczaneler, inşaat sektörü, hayvan yetiştiricileri belirlenen saatlerde çalışabilecek. Restoranların sadece paket servisleri hizmet verecek. Bunun dışında lokantalar, meyhaneler, oteller, casinolar, berber ve kuaförler, barlar, tüm eğlence merkezleri, mağazalar 1 Şubat 2021 tarihine kadar kapalı kalacak. Bakanlar Kurulu’nun onaylaması halinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Özel sektörün tamamına yakını kapalı tutulurken, devlet dairelerinin önemli bir kısmı açık kalacak. Sadece aciliyet ihtiva etmeyen daireler amirlerin vereceği karara göre kapatılabilecek.

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Ticaret Odası ve eğlence yerlerinin temsilcileriyle yapılan görüşmeleri de dikkate alan Sağlık Üst Kurulu, dün saatlerce süren toplantı sırasında Coronavirüs vakalarında meydana gelen artışı ve ekonomik durumu ele aldı.

Elde edilen bilgilere göre; Ticaret Odası’nın da ‘kapanacaksa tümü kapansın’ yaklaşımına olumlu destek verdiği iddiası üzerine Sağlık Üst Kurulu karar alırken, tüm önerileri değerlendirdi. Kurul üyelerinin büyük bir çoğunluğu ayrımcılık olmaması adına tüm sektörlerin kapanması yönünde ısrarcı oldu.

Bu çerçevede okulların açılması da bir hafta süreyle ertelendi. Ertelemenin, diğer önlemlerle birlikte 1 Şubat gününe kadar uzatılacağına kesin gözüyle bakılıyor.