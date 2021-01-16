Alessandra Ambrosio, bir süredir memleketi Brezilya'da ailesi ile birlikte

2020'nin ilk aylarından beri hemen hemen her gün Miami'de bulunan evinin yakınlarındaki plajda görüntülenen ünlü model Alessandra Ambrosio, bir süredir memleketi Brezilya'da bulunuyor. Victoria's Secret'tan emekli olan Ambrosio, önceki gün Florianopolis sokaklarındaydı. Yeşil çiçekli bir kıyafet giymeyi tercih eden 39 yaşındaki modelin, sokakta yürürken podyumda yürür gibi adım atması dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre yanındaki arkadaşlarıyla sohbet eden Alessandra Ambrosio, daha sonra onlardan ayrılıp, yoluna tek başına devam etti.

Ambrosio'nun kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeyi beklerken sürekli saçlarını düzeltti. Uzun süredir modellik yapan Alessandra Ambrosio'nun bu yürüyüşünü görenler "Kendini podyumda sanıyor" dedi. Brezilya'da ailesiyle birlikte vakit geçiren Ambrosio, aynı zamanda kendi plaj giyimi markasının ürünlerinin tanıtımı için sık sık kamera karşısına geçiyor.