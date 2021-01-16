Olumlu bir adım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarıma yön verecek Tarım Master Planı’nın eylem planlarıyla detaylandırılarak geliştirilmesi yönünde çalışma başlatılacağını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Toplantı sırasında sektörün sıkıntılarının ele alınarak, sorunların çözümüne yönelik iş birliği içinde hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, 2017 yılında hazırlanan Tarım Master Planı’nın eylem planlarıyla desteklenerek geliştirilmesi, üretime ve ülkeye katkı yapmasının önemine değinildi.

Birlik üyeleri, Tarım Master Planı doğrultusunda tarım arazilerinin korunması ve üretimin planlanması ile ilgili detaylı çalışma yapılması talebinde bulundu. Ayrıca, Tarım Master Planı ile ilgili birtakım öneriler paylaştı.

Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı ile ilgili çalışmanın, 2017 yılında bakan olduğu dönemde ülke tarımına yön verme hedefiyle hazırlandığını ancak uygulama aşamasına geçemeden hükümetten ayrıldıklarını anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği üyelerinin önerilerini de olumlu bulduklarını ifade ederek, bu doğrultuda, karşılıklı iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.