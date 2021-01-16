İki partiden destek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında toplanan Ulusal Konsey’in, Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres’in gözetiminde gerçekleşecek 5’li konferansı değerlendirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre güneyin 2 büyük partisi DİSİ ile AKEL 5’li konferansa destek verdi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in davet edilmesi durumunda buna katılacağını dile getirirken, talep edilmesi durumunda DİSİ’nin Anastasiadis’e New York’ta eşlik edeceğini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Anastasiadis’in beş taraflı gayri resmi konferansa gitmesi gerektiğini dile getirerek, konferansa çok iyi hazırlanmış bir şekilde gitmeleri gerektiğini ve kesinlikle riskler bulunduğunu belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, Anastasiadis’in konferansa gitmesinden önce müzakere temeli ve konferansa kimlerin davet edildiğinin netleşmesi gerektiğini belirtti. Papadopulos, aynı zamanda Ercan havalimanının faaliyetlerinin Türk tarafının herhangi bir faaliyeti veya inisiyatifiyle ilişkilendirilmemesi gibi bazı inisiyatifler ve faaliyetler ortaya çıkması gerektiğini kaydetti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise açıklamasında, doğru bir yönetim aynı zamanda “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet varlığının korunması” gerektiğini öne sürdü.

Ekologlar Hareketi BM Genel Sekreterinin davetinin reddedilemeyeceğini ifade ederken, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise “gayri resmi konferanstan zararlı çıkacaklarını” savundu.

Dayanışma Hareketi ve ELAM ise yaptıkları açıklamalarda, Anastasiadis’in gayri resmi konferansa katılmaması yönünde açıklamalarda bulundu.

Politis gazetesi ise “Topu Siyasi Liderlere Attı- Konferansa Katılma Taahhüdüne Rağmen Başkan Partilere de Sordu!- Gayri Resmi 5+1’de Partileri de Yanında İstiyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, New York’ta gerçekleştirilecek gayri resmi konferansın en azından iki gün olacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in BM karşısında hali hazırda koşulsuz şartsız 5+1 konferansa katılacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen, Rum kesiminin davete olumlu yanıt verip vermemesi gerektiği konusunda, Ulusal Konseye katılan siyasi parti liderlerinin de görüşünü almak istediğini yazdı.

Haber, Alithia gazetesinde “Başkan Siyasi Partileri de Yanında İstiyor- Ulusal Konsey Beş Taraflı Konferansla İlgili Görüşme Yaptı”, Haravgi’de ise “Başkan Siyasi Parti Başkanlarının Kendisine Eşlik Etmelerini Önerdi- Başkan Konferansa Doğru Hazırlıkla Gitsin” başlıklarıyla yer aldı.