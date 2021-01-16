Şimdilik bin adet

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filahtu, “Pfizer” aşılarının bin kişilik ilk dozunun pazartesi günü Metehan Sınır Kapısı’ndan Kıbrıs Türk tarafına teslim edileceğini açıkladı.

Filahtu Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Pfizer’in bin kişilik ilk doz aşılarının pazartesi sabahı saat 08.30’da KKTC’ye Metehan Sınır Kapısı’ndan teslim edileceğini açıkladı.

Filahtu, bin kişi için sadece ilk doz aşının teslim edilmesinin sebebi olarak, aşının -70 derecede muhafaza edilmesinin gerekmesi ve 2 bin dozluk aşının hepsinin taşınması için gerekli teçhizatın olmamasını gösterdi.

Filahtu, İkinci dozun zamanı gelene kadar geri kalan aşıların uygun koşullarda saklanmaya devam edileceği ve gerekli teçhizatın sağlanması halinde aşıların daha da erken bir zamanda KKTC’ye teslim edilebileceğini vurguladı. Filahtu, bir soru üzerine ise aşıların ücretinin ise ödendiğini ifade etti.

Pilli: Bin adet gelecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Avrupa Birliği’nden (AB) pazartesi günü bin adet aşı geleceğini açıkladı.

Pilli, “Halkımız rahat olsun. Aşıları temin edip, mart ayının sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz” dedi.

Pilli, pazartesi günü Avrupa Birliği’nden de bin adet aşı geleceğini kaydederek, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.i