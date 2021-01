Kuzeyde 31, güneyde 244 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 31, Güney Kıbrıs’ta, 244 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, kuzeyde tedavisi tamamlanan 24 kişinin taburcu edildiği açıklandı. Kuzeyde bugüne kadar yapılan test sayısı 363 bin 398’e, vaka sayısı bin 881’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 1626’ya yükseldi. Güney’de toplam vaka sayısı 28 bin 609’a ulaşırken, Ölü sayısı 166’da kaldı.

Türkiye'de de 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi yaşamını yitirdi.

Coronavirüse karşı aşılamanın başladığı dün ülkede 31 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2 bin 103 testle, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, yeni vakalardan 13’ü Lefkoşa, 18’i ise Girne bölgesinden.

KKTC’de toplam Coronavirüs vaka sayısı 1881’e yükseldi. 3’ü yoğun bakımda 224 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ülkede bugüne kadar yapılan test sayısı 363 bin 398’e, vaka sayısı 1881’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 1626’ya yükseldi.

Yoğun bakımda 3, pandemi merkezinde 58, pandemi otellerinde ise 183 olmak üzere tedavisi halen tedavisi devam vaka sayısı ise 244 oldu.

KKTC’de Coronavirüsten şimdiye kadar 11 can kaybı var.

Güneyde toplam vaka 28 bini aştı

Güney Kıbrıs’ta dün 11 bin 163 test yapıldı, 244 yeni Coronavirüs vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Güney’de dün ölen yok. Ölü sayısı 166’da kaldı.

Güney’de toplam vaka sayısı 28 bin 609’a ulaştı.

Türkiye'de 169 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 yeni tip Coronavirüs testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 211 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 109 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.