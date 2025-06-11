Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi ve Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında “Aşk biter mi?” adlı oyun sahnelendi.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM) sahnesinde Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun kapalı gişe oynandı.

Senaryosunu Serhat Yiğit’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği yapımda, sahneyi usta oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya paylaştı.

Gösterim sonunda, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay sahneye çıkarak oyunculara ve teknik ekibe çiçek ve plaket takdim etti.

