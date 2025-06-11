Denetim gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşma yaptı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, devlet laboratuvarında tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığını savundu. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, kit ihalesini mercek altına alarak incelediklerini belirterek, “Bu konuyu araştırıyoruz, herkesle görüşüyoruz” dedi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, mecliste “Sağlık Bakanlığındaki Yasa Dışı Uygulamalar, Faşist Baskılar ve Hükümetin Rant Düzeni” konulu güncel konuşma yaptı.

Uzun süredir Sağlık Bakanlığı’nda ihalelerde ve personel yönetiminde “sıkıntılar yaşandığını” söyleyen Barçın, Sağlık Bakanı’na eleştirilerde bulundu.

Genetik laboratuvarındaki kit sıkıntısına dikkati çeken Barçın, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu gündeme taşıyanların görev yerini değiştirdiğini savundu.

Kitler için çıkılan ihalede ödenen rakama değinen Barçın, ülkeye tarihi geçmiş kitlerin geldiğini iddia etti.

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın yapıldığını ve hastane başhemşiresinin görev tanımının belirlendiğini kaydeden Barçın, “yasa dışı görevlendirme” yapıldığını savundu.

Tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığını ve halkın sağlığının tehlikeye atıldığını savunan Barçın, Sağlık Bakanlığı'nda bazı araçların plakalarının değiştirildiğini bir plakanın sökülüp başka bir arabada kullanıldığını savunarak bunun suç olduğunu söyledi.

Dinçyürek: Kit ihalesi mercek altında

Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, gayri yasal olduğu iddia edilen görevlendirmenin rotasyon olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, başhekim ve başhemşirenin yaptığı görevlendirmeyi gayriyasal bulan Barçın’a CTP’nin hükümette olduğu dönem yaptığı “gayriyasal işlerden” bahsetti, örnekler verdi, CTP’nin “faşizan, siyasi baskılar” yaptığını söyledi.

Kit ihalesini mercek altına alarak incelediklerini anlatan Dinçyürek, “Bu konuyu araştırıyoruz, herkesle görüşüyoruz” dedi. Dinçyürek, plakalarla ilgili iddiayı araştıracaklarını söyledi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, sendika başkanlarının sürüldüğünü iddia etti.

Dinçyürek, Başhekim’in başhemşire ile konuşarak bu düzenlemeyi yaptığını kaydetti.

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, tarihi geçmiş kitlerin kullanılarak insan sağlığının riske atıldığını söyleyerek, Bakan’dan bu konuda izahat istedi. Yerinden cevap veren Dinçyürek, bu konuyu incelediklerini, sonucunu aktaracağını belirtti.

Barçın, Sağlık Bakanlığı’nın “bu konudan kaçamayacağını” söyleyerek, sendikaların, toplumu düşünerek, üyesini ve toplumu korumak için hareket ettiğini kaydetti.

Besim: Kadın Doğum Servisi’nde bir kadın hayatını kaybetti

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim de, “Sağlıktaki Sorunlar ve Yasalar Hükümetin Ne Kadar Önceliğidir?” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, sağlığa olan güvenin önemine vurgu yaptı.

Acil Durum Hastanesi’nin teşkilatlanmasının tam olmadığını, sıkıntılı olduğunu söyleyen Besim, bu konularda defalarca uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Hemşire ve hekim sayısı nedeniyle nöbetlerde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Besim, Kadın Doğum Servisi’nde bir kadının hayatını kaybettiğini, Sağlık Bakanlığı’nın ölümlerle ilgili soruşturma ekibi oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Besim, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Acil Durum Hastanesine ambulansın 50 dakikada geldiğini iddia etti.

Sevklerin son dönemde arttığını ileri süren Besim, “Önemli olan elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanabilmektir” dedi. Besim, Acil Durum Hastanesi ile ilgili şikayetlere kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıktaki eksiklerin tamamlanmak zorunda olduğunu belirten Besim, var olan insan kaynağı ile sağlıkta çok daha iyi işler yapılabileceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının “sistemin neden olduğu sorunlar nedeniyle” yargılandığını belirten Besim, iki hekimin birinin Tatlısu’ya birinin İnönü’ye gönderildiğini, deneyimli hekimlerin gönderildikleri yerde iş olmadığı için bütün gün oturduğunu savundu.

“Her konu soruşturuluyor”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yanıt vermek üzere yeniden söz aldı.

UBP döneminde sağlık alanında yapılanları ve yapılacakları anlatan Dinçyürek, birkaç ay içinde Girne Hastanesi’nin tamamlanacağını ve bu yıl hayata geçeceğini söyledi.

Yeni açılacak sağlık ocaklarıyla ilgili bilgi veren Dinçyürek, bu dönemde sağlık alanında çok fazla yatırım yapıldığını örnekler vererek anlattı.

Dinçyürek, kendilerine intikal eden her konuyu soruşturduklarını da söyledi.