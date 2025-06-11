Hellim standı ilgi gördü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "2. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı (Türk Ticaret Fuarı)" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu fuara katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Fuara KKTC’den firmalar da katılırken, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve KKTC’den katılan iş insanları stantlar kurdu.

Fuarda en çok ilgiyi hellim ürünlerinin tanıtımını yapan stant gördü. Amcaoğlu, fuar alanında

Stantları ziyaret eden Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “ailemiz Türk dünyasıdır” sözünü hatırlatan Amcaoğlu, fuarın üçüncüsünün KKTC’de yapılmasının ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bayraqdar Media adlı yayın organına özel demeç de veren Amcaoğlu, KKTC ile Azerbaycan arasında birçok alanda iş birliği fırsatları olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, bu alanlardan birinin yeşil enerji olduğunu kaydetti. Amcaoğlu, “KKTC olarak şu anda 594 megavatlık bir enerji tabanımız var ve bunun 120 megavatı güneş enerjisinden sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta yılın büyük bir bölümünün güneşli olduğuna ve 2 bin 400 saat güneş potansiyelinin bulunduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, bunun KKTC'ye büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

Amcaoğlu, "Türkiye halihazırda toplam enerji üretiminin yüzde 55'inden fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlıyor. Bahsettiğim gibi kardeş Azerbaycan'ın bu alandaki başarılarını da yakından takip ediyoruz. KKTC olarak 2030 yılına kadar tamamen ‘yeşil enerji’ye dayalı bir ada modeli yaratmayı amaçlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu yöndeki deneyimi ve desteği bizim için önemli. Bu destekten güç alarak bu alanda başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Azerbaycan ve Bakü Türk Şehitlikleri’ni ziyaret etti

Öte yandan Bakan Amcaoğlu, Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in anıt mezarı Fahri Hiyabanı’na çelenk bıraktı.

Amcaoğlu, ardından Azerbaycan ve Bakü Türk Şehitlikleri’ni ziyaret ederek kabirlere çiçek sundu.

KKTC Bakü Temsilciliği’ni de ziyaret eden Amcaoğlu, Temsilci Büyükelçi Ufuk Turganer’den temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

