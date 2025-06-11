Minikler ilkokula hazır

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediye sınırları içerisinde bulunan Pınarbaşı Anaokulu 2024-2025 yılı eğitim dönemi 5 yaş öğrencilerini okul bahçesinde düzenlenen törenle mezun etti. Ailelerin de katıldığı mezuniyet töreninde çocuklar belgelerini aldı. Minikleri mezun eden öğretmenler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken, duygusal anlar yaşandı. Okulun yeni müdürü Sevgi Karamustafa’nın konuşması ile başlayan etkinlik 4 yaş ve 5 yaş öğrencilerinin dansları, belgelerin verilmesi ve kep fırlatma ile tamamlandı.

