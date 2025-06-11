Planlama yapılmalı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, Türkiye’den gelen suyun dağıtımında "adaletsizlikler ve plansızlıklar yaşandığını" öne sürerek, bunun narenciye üretimini olumsuz etkilediğini ve içme-kullanma suyu teminini riske attığını savundu.

Akçın, tarım ve su yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Dernek Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt narenciyecisinin "suya kavuştuğuna" dair yapılan paylaşımların "gerçeği yansıtmadığını" Anavatan’dan gelen suyun büyük kısmının narenciye dışındaki kuru arazilere ve bazı bahçe arası tarlalara yönlendirildiğini iddia etti.

Akçın, su dağıtımında "torpil uygulanarak" su kuyusu olan kişilere su verildiğini, bu kişilerin kendi kuyularını kullanmak yerine devletin sağladığı suyu tercih ettiklerini ve bazı üreticilerin, bu suyu 7 ile 9 TL arasında fiyatla diğer üreticilere satmaya çalıştıklarını iddia etti.

Yaşananları “adaletsizlik” olarak nitelendiren Akçın, birçok vatandaşın kuyulardan 13 ile 18 TL gibi yüksek fiyatlara su temin etmeye çalıştığını ve bunun ciddi ekonomik zorluklara yol açtığını savundu.

Akçın, Türkiye’den gelen suya güvenilerek binlerce dönüm sebze ve yem bitkisi ekildiğini ancak su kullanımının aşırı artması nedeniyle içme ve kullanma suyu temininin tehlikeli boyutlara geldiğini belirtti.

“Hem tarım arazilerinin korunması, yani inşaatlara kapatılması hem de planlı tarıma geçilmesi için hep önerilerde bulunduk” diyen Akçın, hangi ürünün ne kadar ekileceği ve hangi arazilere su verileceğinin merkezi olarak belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, su dağıtımının adil şekilde yapılması çağrısında bulundu.

“Su dağıtımı adil, planlı ve kontrollü yapılmalı, her dönüm için ne kadar su kullanılacağı belirlenmeli ve uydu ile izlenen sistemle bu miktarlar aşılmamalıydı” ifadesini kullanan Akçın, mevcut sistemin tıkandığı ve birçok üreticinin bahçesini sulayamaz hale geldiği ileri sürüldü.

Akçın, tarım ve su yönetiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

