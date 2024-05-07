Ayakta alkışlandı

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde İskele Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Tiyatro Günlerinde, geçen cumartesi akşamı, Muğla’dan Karya Tiyatro Atölyesi’nin “Şeytan Tüyü” isimli oyunu sahne aldı.

Ödüllü yazar ve yönetmen Dağlar Uygur'un yazıp yönettiği komedi türündeki Şeytan Tüyü, 90'lı yıllarda şarkıcı olmak isteyen Nazım'ın hikayesini konu aldı.

Tiyatro Günlerinde, 18 Mayıs Cumartesi saat 20.00’da Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, komedi türündeki “Tersine Dünya” isimli oyunu İskele AKM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatro Günleri, 27 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın “Shakespeare’in Hayaleti” oyunu ile son bulacak.