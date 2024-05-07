Keyifli 2 gün yaşandı

Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde, 19’uncusunu düzenlediği Kıbrıs İpek Koza Festivali tamamlandı. İki gün süren festivalin ilk günü coşku ve yoğun kalabalık ile tamamlanırken, ikinci gün hava muhalefeti nedeni ile gecikmeli başladı. İkinci gün sabah yaşanan hava muhalefeti nedeni ile iptal edilen festival, havanın düzelmesi ile yeniden organize edilerek halk ile buluştu. Festival’in ikinci gününde gerçekleştirilen ilk etkinlik ise dut fidanı ekimi oldu. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ali Tektan, Beylerbeyi Muhtar Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Girne Belediyesi Kültür İşleri Şube Amiri Aysun Çelik ile Parklar ve Bahçeler Şube Amiri Mehmet Atak, birlikte dut fidanı ekimi gerçekleştirdi.

