Bakan Çavuşoğlu, Algım Okulu’ndaki öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kültür Dairesi himayelerinde, Telsim’in katkılarıyla düzenlenen, Algım Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin eserlerinin sergilendiği “4. Algım Görsel Sanatlar Sergisi”ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergi ziyaretinde Bakan Çavuşoğlu’na Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar eşlik etti.

Sergilenen eserleri tek tek gezerek inceleyen Bakan Çavuşoğlu, eserlerin yaratıcıları çocuklarla da bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

“4. Algım Görsel Sanatlar Sergisi”nin açılışı önceki gün Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından gerçekleştirildi.

