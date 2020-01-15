Miniklerden Denktaş ve Küçük için anlamlı etkinlik

Arı Kovanı Kreş Ve Anaokulu’nun minikleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Mücadele önderimiz Dr.Fazıl Küçük için düzenlenen törene katıldı.

“Liderlerimizi özlemle anıyoruz” başlıklı anma töreni çerçevesinde Denktaş ile Küçük’ün resimlerini çizen minikle, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Mücadele Önderi Dr.Fazıl Küçük Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için yaşamı boyunca mücadele etti. Kıbrıs'ta istenmeyen adam ilan edilmesine rağmen mücadelesinin peşini bırakmayan Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından KKTC'nin Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.... Büyük lider asla ölmedin…

