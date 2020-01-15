Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün sekizinci yıl dönümü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda açılan sergi ile anılıyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nin Denktaş Vakfı ile birlikte organize ettiği sergide açılan anı defterine yolcular, hayatını yıllardır Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine atamış Rauf Raif Denktaş için duygu ve düşüncelerini yazıyor.

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda açılan anı defterinin yanı sıra Denktaş’ın unutulmaz özlü sözleri, fotoğrafları, İngilizce ve Türkçe olarak özgeçmişinin yer aldığı sergi Şubat ayına kadar açık kalacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Müdürü M. Serhat Özçelik konuyla ilgili açıklamasında, merhum Rauf Raif Denktaş’ın aralarından ayrılışınızın sekizinci yılında kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Özçelik, Rauf Raif Denktaş’ın, milli mücadele yıllarından başlayarak, yaşanan zorluklarda Kıbrıs Türk halkı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğunu vurguladı.