Tüm konular masada

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Atina’da gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Bütün Konular Atina’da Masada” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Dendias arasındaki görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını yazdı. Haberde, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın faaliyetlerinin koordine edildiği; aynı zamanda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında, siyasi istişareler ve teknik işbirliğiyle ilgili bir mutabakata imza konduğu kaydedildi.

Gazeteye göre, Hristodulidis ise Dendias’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bölgede var olan meydan okumaların koordine edilmesi ve etkili bir şekilde ele alınmasının sağlanması için, tarafların bir sonraki hareketlerinin ele alındığını söyledi.

“Meydan okumaların var olduğu ve uluslararası hukuka itiraz edilen bir ortam içerisinde, bazı devletlerin başka devletlerin egemenlik haklarını ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal edebileceğini düşündüğünü” iddia eden Hristodulidis, bu sebepten ötürü iki ülkenin koordinasyonla ortak girişimlerinin oldukça kritik olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da açıklamasında, Hristodulidis’le “Türkiye’nin, Kıbrıs MEB’iyle sınırlı olmayan yasadışı faaliyetlerini ele aldıklarını” iddia ederek, Irak ve Libya’daki gelişmeleri konuştuklarını söyledi.

Müzakereler konusu

Açıklamasında, Kıbrıs konusundaki gelişmelere değinerek, Rum Yönetimi’nin hedefinin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden hemen başlaması olduğunu savunan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, buna paralel olarak, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa BM kararları ve iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm bulunması için, bu çabaya karşılık vermesini umduklarını da ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünün, Türk-Yunan ilişkileri, bölgesel meseleler ve AB-Türkiye ilişkileri açısından katalizör etkisi olacağına dair değerlendirmeye sahip olduklarını da belirtti.

Buna paralel olarak Avrupa Birliği’nin (AB) oldukça kritik bir kavşakta bulunduğuna da işaret eden Hristodulidis, AB’nin bir dizi kritik uluslararası ve bölgesel meselede takınacağı tutumun, AB’nin güvenirliği ve geleceğine karar vereceğini ileri sürdü.

Hristodulidis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın net bir yaklaşıma sahip olduğunu ve AB’nin bugünkü meydan okumalara karşılık vermesi için, kendi rollerini oynamaya hazır olduklarını da belirtti.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın “Lefkoşa’nın Brüksel’in Türkiye karşısındaki tutumundan ve Kıbrıs MEB’indeki provokasyonlara ilişkin olarak, şirketler ve gerçek kişiler aleyhindeki önlemler konusunun bulunduğu noktadan” memnun olup olmadığının sorulması üzerine Hristodulidis, AB tarafından Türkiye’ye doğru ve gerekli mesajların gönderilmesinin oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Rum Yönetimi’nin Ankara’nın Avrupa perspektifini istediğini belirten Hristodulidis, Türkiye-AB ilişkisinin nasıl ilerleyeceği ve ilerleyip ilerlemeyeceğinin ise, yalnızca Türkiye’ye bağlı olduğunu ileri sürdü.

Hristodulidis, önümüzdeki hafta Brüksel’de, bu konuyla ilgili ilk görüşmenin yapılmasının planlandığını da söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Libya’daki gelişmeler konusunda ise, ateşkesin doğru bir gidişata yönelik olduğunu belirterek, bugünkü durumla ilgili sorumluluğun önemli kısmına, Türkiye’nin sahip olduğunu ileri sürdü.