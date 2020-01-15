Topu Rusya’ya attı

Moskova'da önceki gün 8 saat süren Libya görüşmelerinde hedefe ulaşılamadı. Müzakerelerde üzerinde anlaşılan ateşkes metnine Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter imza atmadı. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter'e "Önce evet dedi, sonra kaçtı" sözleriyle tepki gösterdi ve sorumluluğun artık Rusya'da olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Libya’da ateşkes sağlanması için gerekeni yaptıklarını kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Libya harita üzerinde uzak gözükebilir ama bizim için uzak bir yer değildir. Osmanlı'nın önemli bir parçası olmuştur. Libya ile derin tarihi ve sosyal bağlarımız vardır. Kimse bizden ülkemizden yardım isteyen Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez. Bu ülkede darbeci Hafter'e tabi olmayan kardeşlerimiz var. Hafter onları yok etmek istiyor. Hafter'in etnik temizliğe tabi tuttuğu Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var. Hafter onları da yok etmenin peşinde.

Libya'daki ecdad torunlarına sahip çıkmak görevimiz. Amacımız Libya'daki tüm kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bizim de zor günlerde onların yanında olmamız gerekiyor. Bu ülkedeki Türk varlığından habersiz olanları gördükçe milletimiz adına üzülüyoruz.

Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir. Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Libya nerede diye sorsan gösteremez.

Türkiye ve Rusya olarak başlattığımız inisiyatifle epey gayret gösterdik. Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti yapıcı tavır gösterdi. Buna rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz sözümüzün arkasında durduk, ama darbeci Hafter masayı terk etti. Sürdüğü şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Ateşkesi reddetmesi bizi hiç şaşırtmadı.”

400 bin İdlibli sınıra geliyor

Türkiye'ye doğru harekete geçen yüzlerce göçmen olduğunu belirten Erdoğan şunları ifade etti: “Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru harekete geçti. Dünyaya sesleniyorum, bu mazlumların ne zaman yanında yer alacaksınız. BM ne zaman görev bilinciyle adım atacak? Söylememize rağmen atılan bir adım yok.

Geçtiğimiz günlerde Rus muhataplarımızla görüşmelerimiz neticesinde İdlib'de yeni bir ateşkes ilanında başarılı olduk. Bundan önceki ateşkesleri bozan hep rejimdi. Bu defa durum farklı. Siyasi sürecin ilerlemesini engellemeye çalışan rejimi kan döken eylemlerinden vazgeçirmek herkesin sorumluluğu. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız.”