Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Teberrüken Uluçay başkanlığında dün saat 11.00’de, denetim gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında güncel konuşmalar yapıldı. İlk konuşmayı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk “Eğitimin Önemi” üzerine yaptı.

“Eğer bir ülke ekonomisini ilerletmek, refahını artırmak istiyorsa eğitime önem vermeli” diyen Öztürk, eğitimin sadece okulda verilmediğini kaydetti.

Öztürk, “Eğitim her alandadır. Biz eğitimi üniversite ile sınırlıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz, bunun için çaba sarf etmiyoruz” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin eğitime önem verdiğini belirten Öztürk, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin okula başlama yaşını aşağıya çektiğine dikkat çekti.

Tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini de dile getiren Öztürk, ezbere dayalı eğitimden uzaklaşılması, deneme-yanılmaya, deneyimlere dayalı öğrenmeye önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Yasemin Öztürk, trafik, çevre gibi alanlarda eğitimlerin sürekli olması gerektiğini vurguladı.

Akansoy’dan Anayasa değişikliği hatırlatması

Daha sonra CTP Milletvekili Asım Akansoy “İdari ve Ekonomik Sorunlar” konusunda konuştu.

2014’te Anayasa değişikliği konusunda yürütülen çalışmalara işaret eden Akansoy, “Anayasa değişikliği insan onuruna yakışır bir yaşamın tesisi içindi. Bunun hayat bulmaması bizim için kayıptı” dedi.

CTP’nin en azından 2014’te yapılan çalışmaların dikkate alınmasını talep ettiğini anımsatan Akansoy, yerel seçimle birlikte yapılan Anayasa değişikliğinin halka iyi anlatılmadığını belirtti.

Töre: Emperyalizm oyunlarına dikkat

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, “Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki emperyalizm oyunları” konusunda konuştu. Denktaş ve Küçük’ü rahmet ve saygıyla anan Töre, Kıbrıs Türk halkının liderlerini yeteri kadar önemi vererek mi yoksa sadece anmak için mi andıklarını sordu.

Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de büyük oyunların oynandığını, Türkiye üzerinde de büyük oyunlar oynandığını ifade eden Töre, tüm bu oyunlar içinde samimiyetle güçlü bir şekilde devlete sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

Töre, bölgede gerginliğin ve kavgaların kimseye fayda getirmediğini, sadece savaşa davetiye çıkardığını ifade ederek, ABD’nin Rum tarafına silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin bu bölgede gücünü artırmasının önemli olduğunu kaydetti.

AB’nin de Rum yönetimine destek verdiğini ama “Kıbrıs Cumhuriyetinin Rumlar tarafından işgal edildiğini” görmediğini ifade eden Töre, AB’nin Kıbrıs’taki durum için kendini sorgulamasını istedi.

Hamzaoğulları: Öğrenciler dar alanda eğitim alıyor

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “2020-2021 Eğitim Yılında İskele- Karpaz’da Yaşanacak Sıkıntılar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Hamzaoğulları, Meclis’te hükümet ve özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanının olmamasını eleştirerek, konuşmasının bakan veya bürokratları tarafından bir şekilde dinlendiğini ve cevaplanacağını umduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, İskele’de eğitim alanında birçok sıkıntı olduğunu, özellikle Bekirpaşa Lisesinde nüfus artışından ötürü öğrencilerin çok dar alanlarda eğitim almak zorunda kaldığını işaret ederek, burada yaşanan sıkıntıları anlattı ve İskele’ye yapılması planlanan kolejle ilgili son gelişmeler konusunda Meclise bilgi verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulunun liseye dönüştürülmesinin Bekirpaşa Lisesinde yaşanan yoğunluğu azaltacağına inanç belirterek, bu konuda görüşlerin ne olduğunu sordu.

İskele merkezde ilköğretimin de yetersiz olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, burada eğitim alan çocukların bazılarının Türkçe bilmediği bilgisini aldığını ifade etti, burada Türkçe eğitimi verecek ikinci bir ilkokula ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Zaroğlu: Tasarruf tedbirleri alınmalı

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da, “Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Alması Gereken Tasarruf Önlemleri” konusunda konuştu. Zaroğlu, ülkede yol harçlarına getirilen zamlara vatandaşların tepki gösterdiğini ve eylem yapmasına kadar sürecin ilerlediğini ifade ederek, bu harçların toplanıp sadece yol altyapılarına kullanılması talebinin olduğunu kaydetti.

Zaroğlu, bu konuda ilk tedbirin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi örtülü ödeneklerin kaldırılması ile alınabileceğini ifade etti. Zaroğlu, ülkede, dış geziler, harcırahlar, resmi hizmet araçları, makam araçları, sözleşmeli personel, danışmanlar, basın danışmanları, özel basına verilen teşvikler, sendikalara verilen ayrıcalıklar, belediyelerin azaltılması, devletin kira masraflarını azaltması, devlet dairelerini kira karşılığı yerlerden çıkarması, vergi kaçakçılığını önlemesi, kaçak elde edilen gelirlere el konması, beyan edilen ancak doğru olmayan gelirler konusunda ciddi araştırmalar yapılması, Kıb-Tek ve diğer kurumlarda fazla personel alımı ve ek mesailerin önüne geçilmesi, teşvik ve ayrıcalıklara son verilmesi, nereden buldun yasası çıkarılması durumunda devletin gelir elde edeceğini kaydetti.

Ülkede üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Zaroğlu, ayrıca dış temsilciliklere de çok yüksek paralar harcandığını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini, bununla birlikte tasarruf sağlanacağını belirtti.

Ülkeye giren döviz konusunda ciddi bir politika uygulanması, devlete asgari ücret gösterip farklı ödeme yapan şirketlerin denetime alınması gibi daha birçok önlem alınabileceğini ifade eden Zaroğlu, bu konularda önlemler alınırsa ülkenin yeniden kalkınması için kaynak yaratılacağına inanç belirtti.

Büyükoğlu: Liderlerin büstleri dikilmeli

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, “Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Büstleri” ile ilgili konuşma yaptı. Büyükoğlu, anma törenlerinin sadece merkezde yapıldığını ancak tüm ilçelerde tam anlamıyla yapılamadığını kaydetti.

İlçelerde liderlerin büstlerinin de olmamasından dolayı anma törenlerinin Atatürk Anıtı ve büstleri önünde yapıldığını ifade eden Büyükoğlu, Dr. Küçük ve Denktaş’ın tüm ilçelerde meydanlara anıt ve büstlerinin dikilmesi gerektiğini, Ulu önder Atatürk Anıtlarının yanına konuşlandırılabileceğini ifade etti. Konuşmaların ardından sorular kısmına geçildi ve oturum tamamlandı.