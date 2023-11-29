Para cezasıyla kurtuldu

Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 630 TL değerindeki eşofman üstünü çaldıktan 12 sonra KKTC’ye giriş yaptığı esnada Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan

Kıbrıslı Rum Helen Charalambous 3 gün süren tutukluluğun ardından dün yargılanarak, para cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada öncelikle olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Kasım 2023 tarihinde saat 20.05 sıralarında Erülkü Süpermarkette giyim reyonunda satışa sunulan 630 TL değerindeki eşofman üstünün çalındığına dair şikayet aldıklarını söyledi. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının eşofmanı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkıp, KQJ 570 araca binerek uzaklaştığının tespit edildiğini belirtti. Polis, plakadan zanlının isminin Helen Charalambous olduğunu belirlediklerini ve aranan şahıs ilan ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının 24 Kasım 2023 tarihinde Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde Rumca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren kaza mahkemesi yargıcı, zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Yargıç, zanlının KKTC’de herhangi bir sabıkasının olmadığını, pişman olup, suçunu kabul ettiğini söyledi. Yargıç, zanlıya bir fırsat vererek, hapis yerine para cezasına çarptırdığını açıkladı. Yargıç, zanlının işlediği suçtan bin 200 TL para cezasına çarptırılmasına emir verdi.