Edremit soygunu

Girne’ye bağlı Edremit’te Rus uyruklu kadının evine girip, 30 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan Ekaterıina A. Golubeva ve Stannislav Pshenichnyy tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların çaldıkları para ve takıların bulunamadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Polis, zanlıların 24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında Edremit’te sakin V.P’ye ait (K-46) eve balkon camından girerek, bin 500 Dolar, bin TL ve 150 İngiliz Sterlini nakit parayı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların nakit paraların yanı sıra 8 adet altın, zirkon, yakut, pırlanta ve elmas işlemeli yüzük, 2 çift altın küpe, 6 adet altın haç, bir adet Arient marka siyah renk kol saati, 3 adet arı desenli altın kolye ucu, bir adet üzerinde elmaslar bulunan beyaz altın zincir kolye, bir adet safirli altın zincir kolye, bir adet pembe altın bileklik, bir çift çivi şeklinde beyaz altın küpeler, bir adet üzeri elmaslı özel yapım kolye ve bir çift küpe takımı, 6 adet farklı uzunluklarda altın kolye takımı, bir adet zirkon taşlı gümüş haç, bir adet üzeri taşlı bileklik, bir adet kırmızı yakut taş, bir adet altın kolye ucu, altın kolye ucu olan 30 bin Dolar değerindeki takıları da çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 27 Kasım 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, kayıp emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 09:31