Biri cezaevine gitti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Çayırova’da, bir markette geçtiğimiz Cumartesi günü Mustafa Milli isimli kişiyi darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına neden olan Ertuğrul Murat Çobanoğlu, İpek İşsever ve Mehmet Horoz, dün talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların 25 Kasım 2023 tarihinde saat 21.40 sıralarında Çayırova’da faaliyet gösteren bir marketin girişinde, kendilerine laf atıldığı gerekçesi Mustafa Milli’nin vücudunun ve yüzünün muhtelif yerlerine defalarca vurup ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra Milli’nin burun kemiğini kırarak vahim bedensel zarara uğrattıklarını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlılar Ertuğrul Murat Çobanoğlu ile İpek İşsever’in KKTC vatandaşı olup adada daimi ikametgahları olduğunu, ancak Mehmet Horoz’un, ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirtti. Polis, Çobanoğlu ve İşsever’in uygu teminata bağlanmasını, Mehmet Horoz’un da Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, Mehmet Horoz’un, davaları görüşülünceye kadar 30 günü geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Ertuğrul Murat Çobanoğlu ve İpek İşsever ise her biri için iki kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakıldı.