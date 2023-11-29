Çanta nerede

Suna ERDEN

Girne'de 6 ay kadar önce ‘İmaj Foto’ adlı işyerini kiralayan ve tadilat çalışmasını tamamlayınca döviz bürosu açmayı hedefleyen Rus asıllı Mikhail Kamyshanov'un, boğularak öldürüldüğü otopsi sonucunda ortaya çıktı. Bölgedeki kamera görüntülerinden yararlanan polis kısa sürede biri kadın Ukrayna uyruklu 3 kişiyi dün tutuklayarak mahkemeye çıkardı.

Kamera görüntülerinde, öldürülen Rus’un binaya bir çanta ile girdiği tespit edilirken, olay yerinde yapılan aramada çantanın bulunamadığı belirtildi. Mikhail’in ‘döviz bürosu açmayı ve kripto para satışı yapmayı planladığı iddia edilirken, çantada yüklü miktarda nakit para olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada tutuklulardan Serhii Mykhailichenko’un 3 aydan beri Mikhail’in yanında çalıştığı bildirildi.

Mahkemede detaylar açıklandı

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde önceki akşam saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunduğunu anımsattı.

Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Serhii Mykhaılıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi.

Polis, olay günü Serhii Mykhailichenko’nun dükkanda olduğunu, daha sonra Andrei Volkovskii’nin olay yerine gittiğini, kapıyı kapatıp, Mikhail Kamyshanov’u elle boğarak, öldürdükten sonra pencereden atlayıp kaçtıklarını belirtti.

Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Polis, ayrıca iş yerine ve çevredeki kamera görüntülerini incelediklerini, Mikhail Kamyshanov’un fotoğraf stüdyosuna bir çanta ile girerken görüldüğünü ancak yapılan aramalar sonucu söz konusu çantayı bulamadıklarını belirtti.

Polis, olayla ilgili tutuklanan Katerina Kotenko ile eşi Serhii Mykhailichenko arasında mesajlaşmalar tespit ettiklerini de belirtti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.