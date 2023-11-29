50 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde İranlı kız arkadaşını feci şekilde darp ederek, ayağını kıran Fuat Salgar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ebru Akbaş, zanlının, 24 Kasım 2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, bir apartman dairesinde, beraber yaşadığı İranlı kız arkadaşı M.H.’yi aralarında çıkan tartışma sonucu darp ettiğini, boğazını sıkarak yere düşürdüğünü ve genç kadının sağ ayağına defalarca tekme vurarak kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Zanlının, 25 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının, 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.