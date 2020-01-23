Çatalköy Belediye Tiyatro Su Ekibi turneye Beyarmudu’nda devam ediyor

Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi tarafından sahneye konulan müzikli komedi “Yıldız Olmak Kolay Mı ?” adlı tiyatro oyunuyla 6. Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında Cumartesi sahneleniyor.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun saat 20.00’de, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde sahnelenecek.

Nahit Sıtkı Örik’in romanından, Tarık Günersel’in uyarlayarak yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği oyun, 1944 yılında gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ve dönemin önemli ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın hayatını ve o dönem yaşananları ele alıyor. Oyunda, kolay yoldan ünlü olmak isteyen ve para kazanmaya çalışan oyun karakterlerinden Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin yıldız olamadan balonlarının nasıl söndüğü anlatılıyor.