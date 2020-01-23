Töre, ziyaret ettiği ilkokullarda okuyan öğrencilere şiir kartları verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulunu ve Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulunu ziyaret etti.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, ziyaretlerde, Okul Müdürleri, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi.
Okullara Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Atatürk, Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın portrelerini hediye eden Töre, okulların sorunları hakkında bilgi aldı.
Töre, öğrencilere ise, “Benim iki bayrağım var” adlı şiiri içeren kartlar verdi.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709