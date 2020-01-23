Yetkililere açık çağrı

Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki tüm şehit mezarlarının ve Tekke Bahçesi Şehitliği’nden alınarak Lefkoşa Kabristanlığı’na “meçhul” diye gömülen 11 şehidin mezarlarının açılması ve kimlik tespitlerinin yapılmasını talep etti.
Dernek Asbaşkanı Ali Zeybekoğlu ve Genel Sekreter Mehmet Altuner tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şehit Hüseyin Ruso ve Şehit Ecvet Yusuf’un mezarlarının başka isimli mezarlardan çıkmasının ardından tüm mezarların açılması gerekliliğinin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.
“Şehit Hüseyin Ruso’nun, şimdi de Şehit Ecvet Yusuf’un mezarlarının başka isimli mezarlar altından çıkması nedeniyle; Tekke Bahçesi’ndeki tüm şehit mezarlarının ve 1980’de bir gecede sebebi her ne ise Tekke Bahçesi’nden alınarak Lefkoşa Kabristanlığı’na ‘meçhul’ diye gömülen 11 şehidimizin mezarlarının kesinlikle açılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:
“Yıllardır bu konuda sürdürdüğümüz mücadelemizde, hayatta kalan, kayıp ve şehit eşlerine, evlatlarına hak ettikleri saygının bu mezarların açılmasıyla geç de olsa sunulması gerektiğini ilgili makamlara arz ediyoruz.”
Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - 1 saniye Önce Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge noyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee Hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari sonra.