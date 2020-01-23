Toplumsal  seferberlik  başlatılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Bostancı köyünü ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.
Yapılan açıklamaya göre, Erhürman burada yaptığı konuşmalarda, önemli olanın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar geçecek olan süre değil, seçimden sonraki 5 yıllık istikrarlı görev süresi olduğuna, bu görev süresinin çok verimli kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.
Hükümetlerin kısa süreli olmasının ülkede siyasi istikrarsızlık yarattığını kaydeden Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının kesintisiz 5 yıllık görev süresinin bu istikrarsızlığın yarattığı sorunları aşmak açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Erhürman, hükümetlerde yaşanan istikrarsızlığın ülkeyi ciddi bir sıkıntıya soktuğunu, orta ve uzun vadeli plan ve programlara yoğunlaşılması gerektiğini, bunun için de istikrarlı bir görev süresine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Ülkede yolların, hastanelerin, okulların durumundan herkesin şikayetçi olduğunu, bu sorunların aşılması için kendi ayakları üzerinde duran ve yatırım bütçesi için kaynak yaratan bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu, bunun da ancak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyle mümkün olabileceğini belirten Erhürman, “Bu yolda bir toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var ve Cumhurbaşkanlığı makamının 5 yıl kesintisiz görev süresi çerçevesinde bu seferberliğin dışında kalması düşünülemez” dedi.
“Bu makam dış temaslar için hayati öneme sahip”
Cumhurbaşkanlığı makamının Kıbrıs sorunu ve dış temaslar açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Erhürman şu şekilde konuştu: “Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme bir an önce ulaşabilmek için seçimlerden hemen sonra beşli konferansın toplanması amacıyla yoğun bir ön hazırlığa, bunun için de proaktif bir dış politikaya ihtiyacımız var. Kapsamlı çözüme kadarki evrede de durmamak, oturmamak gerekiyor. Uluslararası alanda doğrudan ticaret yapabilmemiz, sporcularımızın uluslararası müsabakalara katılabilmesi, uçakların ülkemize direkt uçuş yapabilmesi için bizim aralıksız biçimde, yurt dışındaki bütün önemli merkezlerle temas kurmamız, hem çözüm irademizi, hem barışı inşa çabamızı, hem de haklı taleplerimizi bıkmadan usanmadan anlatmamız gerekiyor.”
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709