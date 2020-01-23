Hastanelik oldu

Çiğdem AYDIN
Uzun süre Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi üzerinde çalışan ve ilgili kesimleri ikna edebilmek için büyük çaba harcayan İçişleri Bakanı Ayşegül Bayrbars, üst üste alınan iki kararla büyük üzüntü yaşadı.
Baybars, aşırı stres ve üzüntü sonrasında dün yüksek tansiyon teşhisiyle bir süre Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastaesi’nde kontrol altına alındı. Baybars’ın daha sonra kendi isteğiyle taburcu edildiği ve evinde istirahate çekildiği öğrenildi.
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi Başbakan Ersin Tatar tarafından reddedilince ilk büyük üzüntüyü yaşayan Baybars, önceki gün de söz konusu bölgeler için yürürlüğe konan emirnamenin Yüksek Mahkeme tarafından durdurulması karşısında ikinci hayal kırıklığını yaşadı.
Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi -
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee
polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee
Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee
biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee
Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee
Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee
90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge noyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee
Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee
Hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee
arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim
serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin
ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari sonra.