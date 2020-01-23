Hastanelik oldu

Çiğdem AYDIN

Uzun süre Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi üzerinde çalışan ve ilgili kesimleri ikna edebilmek için büyük çaba harcayan İçişleri Bakanı Ayşegül Bayrbars, üst üste alınan iki kararla büyük üzüntü yaşadı.

Baybars, aşırı stres ve üzüntü sonrasında dün yüksek tansiyon teşhisiyle bir süre Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastaesi’nde kontrol altına alındı. Baybars’ın daha sonra kendi isteğiyle taburcu edildiği ve evinde istirahate çekildiği öğrenildi.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi Başbakan Ersin Tatar tarafından reddedilince ilk büyük üzüntüyü yaşayan Baybars, önceki gün de söz konusu bölgeler için yürürlüğe konan emirnamenin Yüksek Mahkeme tarafından durdurulması karşısında ikinci hayal kırıklığını yaşadı.