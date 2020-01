“Herkes gelirine  göre kredi çeksin”

Halkın Partisi (HP) İskele Milletvekili Mesut Genç, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç yaptığı yazılı açıklamada, halk dilinde ‘faiz yasası’ olarak bilinen yasanın, borç ilişkilerinde uygulanacak olan düzenlemeleri içerdiğine dikkat çekerek, “Dörtlü koalisyon döneminde yapılan bir çalışma vardı. Tüketicileri koruma değişiklik yasa tasarısıydı ve kapsamı daha dardı. Önergesini vermiş olduğumuz ivedilikle talep etmiş olduğumuz borç ilişkilerinde uygulanacak kurallarla ilgili yasa tasarısı çok daha fazla düzenleme içeren bir çalışmadır” dedi.

Ülkede ciddi bir cari açık olduğunu belirten Genç, bunun nedenlerinden birinin ekonominin ithalata dayanması olduğunu söyledi. Diğer nedenlerin ise gelirlerin istendiği zaman artırılamaması ve ülke için yapılan tüm alımların döviz üzerinden yapılması olduğunu ifade etti.

Genç şöyle devam etti:

“Dövizdeki dalgalanmalar ekonomimize ciddi zarar veriyor. Bankacılık sektöründe de dövizle borçlanmada mağduriyetler yaşanıyor. Gelirimiz ve para birimimiz Türk lirası. Yapılacak bu çalışma ticari krediler için değildir. Tamamen bireysel tüketici kredilerinde olacak; ev kredisi, taşıt kredisi gibi kredilerde uygulanması planlanan değişikliklerdir. Esas amaç şudur; Türk lirası geliri olan bir kişi Türk lirası üzerinden kredi ilişkisine girmelidir. 8 yıl boyunca bankacılık yapmış, krediler bölümünde çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim; TL’yle borçlanan her zaman kar eder. Borçlandığınız an taksit tablonuz netleşir. Dövizle borçlanmada günün sonunda ne ödeyeceğinizi bilemezsiniz. Faiz oranı dövizle kredi almada TL’ye oranla düşük gibi görünse de risk her zaman büyüktür. Vatandaş dara düştüğünde sorgulamaz, o sorunu çözmeye bakar. İyi araştırıp taksit tablosunu net ortaya koyan bankalarla çalışsınlar.”

“Anketler değil performans sonucu belirler”

Genç, nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ve adaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun zaman varken yapılan anketlerin gerçeği yansıtmadığını ve çoğunun düzmece olduğunu savunan Mesut Genç, gerçek değerlerin daha ileri bir vadede ortaya çıkacağını belirtti.