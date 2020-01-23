“Herkes gelirine  göre kredi çeksin”

Halkın Partisi (HP) İskele Milletvekili Mesut Genç, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’yle ilgili açıklamalarda bulundu.
Genç yaptığı yazılı açıklamada, halk dilinde ‘faiz yasası’ olarak bilinen yasanın, borç ilişkilerinde uygulanacak olan düzenlemeleri içerdiğine dikkat çekerek, “Dörtlü koalisyon döneminde yapılan bir çalışma vardı. Tüketicileri koruma değişiklik yasa tasarısıydı ve kapsamı daha dardı. Önergesini vermiş olduğumuz ivedilikle talep etmiş olduğumuz borç ilişkilerinde uygulanacak kurallarla ilgili yasa tasarısı çok daha fazla düzenleme içeren bir çalışmadır” dedi.
Ülkede ciddi bir cari açık olduğunu belirten Genç, bunun nedenlerinden birinin ekonominin ithalata dayanması olduğunu söyledi. Diğer nedenlerin ise gelirlerin istendiği zaman artırılamaması ve ülke için yapılan tüm alımların döviz üzerinden yapılması olduğunu ifade etti.
Genç şöyle devam etti:
“Dövizdeki dalgalanmalar ekonomimize ciddi zarar veriyor. Bankacılık sektöründe de dövizle borçlanmada mağduriyetler yaşanıyor. Gelirimiz ve para birimimiz Türk lirası. Yapılacak bu çalışma ticari krediler için değildir. Tamamen bireysel tüketici kredilerinde olacak; ev kredisi, taşıt kredisi gibi kredilerde uygulanması planlanan değişikliklerdir. Esas amaç şudur; Türk lirası geliri olan bir kişi Türk lirası üzerinden kredi ilişkisine girmelidir. 8 yıl boyunca bankacılık yapmış, krediler bölümünde çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim; TL’yle borçlanan her zaman kar eder. Borçlandığınız an taksit tablonuz netleşir. Dövizle borçlanmada günün sonunda ne ödeyeceğinizi bilemezsiniz. Faiz oranı dövizle kredi almada TL’ye oranla düşük gibi görünse de risk her zaman büyüktür. Vatandaş dara düştüğünde sorgulamaz, o sorunu çözmeye bakar. İyi araştırıp taksit tablosunu net ortaya koyan bankalarla çalışsınlar.”
“Anketler değil performans sonucu belirler”
Genç, nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ve adaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun zaman varken yapılan anketlerin gerçeği yansıtmadığını ve çoğunun düzmece olduğunu savunan Mesut Genç, gerçek değerlerin daha ileri bir vadede ortaya çıkacağını belirtti.
Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - 1 saniye Önce Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge noyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee Hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari sonra.