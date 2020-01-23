AMATEM hayat bulacak

Tuğçe Ülkü AYDIN

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) dün basına tanıtıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arka bahçesinde kurulacak AMATEM’in projesinin hazır olduğunu, amaçlarının bir yıl içinde merkezi tamamlamak olduğunu vurguladı.

Pilli, AMATEM projesinin tamamlanması ile madde bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon kapasitesi konusunda çok daha güçlü bir duruma gelineceğini belirterek, AMATEM’in parasının hazır olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin AMATEM ihalesi ve projesi hakkında Merit Lefkoşa Otel’de düzenlediği basın toplantısında; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Proje Mimarı Emircan Direk, Bakanlık bürokratları, başhekimleri ve yetkililer hazır bulundu.

Basın toplantısında sırasıyla Proje Mimarı Emircan Direk, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli birer konuşma yaptı.

Direk, projeyi anlattı

AMATEM Projesi Mimarı Emircan Direk, çok heyecanlı olduğunu, çünkü yıllardır hayata geçirmek için uğraştıkları proje için önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Proje için 1995 yılından bu yana çalışmalar sürdürdüklerini, 2017 yılında projenin vizesinin alındığını ancak ekonomik sebeplerden dolayı bir türlü hayata geçirilemediğini anlatan Direk, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile 6 ay önce projeyi Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye anlattıklarını ve Bakan Pilli’nin projenin kesinlikle hayata geçirilmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Bakan Pilli’den onay aldıktan kısa bir süre sonra projeyi tamamladıklarını belirten Direk, hastane projesi hakkında bilgiler verdi.

AMATEM’in Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arka bahçesinde kurulaması için yer gösterildiğini belirten Direk, arazinin verimli kullanımı açısından ise AMATEM’in L şeklinde 2 katlı bir bina olarak planlandığını kaydetti.

Karaokçu: Mücadele kapasitesi güçlenecek

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da konuşmasında, AMATEM konusunda yaşanan sürece değinerek, komisyon olarak bağımlılık alanında mücadele kapasitesinin güçlenmesi konusunda önemli adımların atıldığı bir süreç içinde bulunulduğunu kaydetti.

Komisyon olarak yaptıkları çalışmalara değinen Karaokçu, mücadelenin en önemli adımlarından bir tanesinin 26 Haziran’da ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’nin hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Attıkları her adımda amaçlarının gençler ve çocuklara daha iyi imkanlarla, daha iyi bir gelecek sağlanması olduğunu ifade eden Karaokçu, bu bakımdan göreve geldiği günden bu yana kendilerine destek veren Bakan Pilli’ye teşekkür etti.

Pilli: Hedef bir yılda bitirmek

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, AMATEM projesinin önemine işaret ederek, projeyi çizen Emircan Direk’e teşekkür etti.

Proje mimarı Direk’in tek bir kuruş para almadan, tamamen gönüllülük esasıyla projeyi yürüttüğüne işaret eden Bakan Pilli, Direk’in projeyi hayata geçirmek için verdiği çabanın takdire şayan olduğunu vurguladı.

Görevi devralırken bir takım hedefler ortaya koyduğunu, AMATEM’in de bunlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Pilli, görev süresinin yetmesi halinde AMATEM’i bir yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Pilli, Bakanlığın proje konusunda uzman kişilerin görüşlerine de başvurarak, gerekli onayları aldığına da işaret ederek, mimar Emircan Direk’in proje tamamlana kadar, takibini yapacağını da belirtti.