Kabus gecesi

Onur ULAĞ

Gönyeli-Boğaz yolu üzerinde Oray Sitesi yakınlarında dün gece 23.45 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında Özge Günbatı (23) ve Nilgün Günbatı (27) yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Polisten alınan bilgiye göre Özge Günbatı’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Suziki marka salon araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Suziki’de ağır hasar meydana gelirken, sürücü Özge Günbatı ile araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Günbatı, olay yerine yetişen ambulans ekipleri tarafından Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nilgün Günbatı’nın ayağında kırıkların bulunduğu haber verildi.

İkinci kaza alt geçitte oldu

Polis ve sağlık ekiplerinin seferber olduğu ikinci kaza ise bu sabah 01.00 raddelerinde Girne alt geçidinde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 21 yaşındaki Mete Kuşappi’nin alt geçit duvarına vurarak durabildiği belirtildi. Araç içinde ıkışan Kuşappi, olay yerine yetişen itfaiye, polis ve sağlık ekipleinin yardımıyla çıkarıldı. Kuşappi, ambulans ile Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.