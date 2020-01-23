Seçim sürecine  kurban edilmesin

Biyologlar Derneği, hem Avcılık Federasyonu’nun hem de çevre örgütlerinin asgari müştereklerde bulunarak ortak akılla son halini verdiği ve Meclis’ten oy birliğiyle geçen yeni av yasasının, bir an önce yürürlüğe girmesini istedi.

Dernek, Cumhurbaşkanı’nın yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği yasanın, zaman kaybedilmeden ve yaklaşan seçim sürecine de kurban edilmeden süratle görüşülerek onaylanmak üzere yeniden Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yaban hayatın korunmasına katkı oluşturması amacıyla “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası”nın iyileştirilmesi için 2 yılı aşkın bir süre önce İçişleri Bakanlığı nezdinde ve ardından da Meclis Hukuk Komitesi’nde başta Avcılık Federasyonu olmak üzere ilgili diğer tüm paydaşlarla birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 11:32