Seçim sürecine  kurban edilmesin

Biyologlar Derneği, hem Avcılık Federasyonu’nun hem de çevre örgütlerinin asgari müştereklerde bulunarak ortak akılla son halini verdiği ve Meclis’ten oy birliğiyle geçen yeni av yasasının, bir an önce yürürlüğe girmesini istedi.
Dernek, Cumhurbaşkanı’nın yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği yasanın, zaman kaybedilmeden ve yaklaşan seçim sürecine de kurban edilmeden süratle görüşülerek onaylanmak üzere yeniden Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi gerektiğini belirtti.
Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yaban hayatın korunmasına katkı oluşturması amacıyla “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası”nın iyileştirilmesi için 2 yılı aşkın bir süre önce İçişleri Bakanlığı nezdinde ve ardından da Meclis Hukuk Komitesi’nde başta Avcılık Federasyonu olmak üzere ilgili diğer tüm paydaşlarla birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709