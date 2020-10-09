Nefesler tutuldu

Kıbrıs Türk halkı, 11 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın olduğu ve 7’si bağımsız 11 adayın yarışacağı seçim, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği halkoylamasıyla birlikte Pazar günü yapılıyor.

12 Ağustos’ta başlayan seçim takvimi uyarınca, propaganda süreci, seçimden bir gün önce, cumartesi günü saat 18.00’de tamamlanacak ve ardından seçim günü yasakları devreye girecek.

198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanacağı seçim ve halkoylamasında oy verme işlemi 08.00’de başlayacak ve 18.00’de tamamlanacak. Sonuçların, saat 22.00’ye kadar açıklanmış olması hedefleniyor.

Sandığa maskeli gidecekler

Pazar günkü seçim ve halkoylaması, Coronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre oldukça farklı önlemlerle gerçekleşecek. YSK’nın seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Nerede oy kullanılacak?

Pandemi önlemleri çerçevesinde bu seçimde, seçmen kartı dağıtılmadı. Seçmenler, nerede oy kullanabileceğini www.mahkemeler.net ve www.ysk.mahkemeler.net adreslerinden “nerede oy kullanacağım” uygulamasını kullanarak kimlik kartı numarası bilgilerini yazarak veya telefon ederek öğrenebiliyor. Açıklanan telefon numaraları şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77 - 228 92 59

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86 - 227 30 47- 227 50 87

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32 - 366 23 32 - 366 40 68 - 366 19 04

Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46 - 815 68 70 - 815 60 07

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92 - 714 65 99

İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95 - 371 35 92- 371 35 80 - 371 35 81

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93 - 714 65 99



Seçime ilişkin birçok bilgiye de //ysk.mahkemeler.net/ adresinde yayımlanan video ve duyurular aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Geçerli oy nasıl anlaşılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında adayların adlarının isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine “evet” mührü vurularak tercih belirtilecek. Oyun geçerli sayılabilmesi için mührün sadece bir kez vurulması gerekiyor. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.

Oy pusulasındaki soru

11 Ekim Pazar günü yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor.

Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek.

Kimler yarışacak?

Oy pusulasındaki sırayla adayların isimleri şöyle:

1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), 2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), 4. Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), 5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 6. Ahmet Boran (Bağımsız), 7. Mustafa Ulaş (Bağımsız), 8. Alpan Uz (Bağımsız), 9. Kudret Özersay (Bağımsız), 10. Mustafa Akıncı (Bağımsız), 11. Serdar Denktaş (Bağımsız).



YSK, uyulması gereken kuralları hatırlattı

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması sırasında uyulması gereken diğer kural ve yasakları anımsattı.

YSK’nın 28 numaralı duyurusuna göre, oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek. Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

Radyo ve televizyonlarda, 19.00 ila 21.00 saatleri arasında, seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak olacak.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacak.”

