Öldüğü gün bonzai almış

Suna ERDEN

Girne’de 6 Ekim tarihinde odasında ölü olarak bulunan Mehmet Enginol’un (27) aşırı doz uyuşturucudan dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Enginol’un ölü olarak bulunduğu yatak odasında yapılan aramada bonzai ele geçirildi.

Yatak odasında yerde, kağıt üzerinde çeşitli miktarlarda bulunan uyuşturucu maddeler analize gönderilirken, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı İsmet Yapıcı tutuklandı.

Yapıcı’nın 4 Ekim’de Güney Kıbrıs’tan 250 Euro’ya, 30 gram sentetik cannabionid (bonzai) türü uyuşturucu ithal ettiği ve 6 Ekim’de bir kısmını Mehmet Enginol’a verdiği tespit edildi.

Tespit üzerine tutuklanan Yapıcı dün mahkemeye çıkarıldı.

30 gram aldı, bir kısmını verdi

Soruşturmayı yürüten Polis, 6 Ekim 2020 tarihinde Mehmet Enginol’un Girne’deki evinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, meydana gelen ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını, Mehmet Enginol’un evinde arama yapıldığını ifade etti.



Polis, Enginol’un yatak odasında kağıt üzerinde bir gram, yerde zemin üzerinde ise 500 miligram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.Polis, odanın kapı girişinde yerde 100 miligram, yatak ucu yanında da 200 miligram sentetik cannabionid bulunarak emare alındığını belirtti.Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un uyuşturucu maddeleri zanlı İsmet Yapıcı’dan almış olabileceğinin tespit edildiğini anlattı.Polis, İsmet Yapıcı’nın evinde Narkotik ekibi tarafından yapılan arama esnasında zanlının 4 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti.Polis, zanlının ifadesinde 3 Ekim’de Güney Kıbrıs’ta bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, bir kısmını 6 Ekim tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi.Soruşturmanın yeni başladığını, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, bir gün süreyle tutukluluk talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.