Oktay: Yeniden insan sesleriyle doldu

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Oktay: Yeniden insan sesleriyle doldu
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Kapalı Maraş’ın dünden itibaren halka açılması Türkiye’den destek gördü. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Kapalı Maraş'ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Doğu Akdeniz'in incisi Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu: Herkesin yararına
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kapalı Maraş'ın yıllardır kapalı olması sebebiyle başta Rum vatandaşları dahil birçok kişi ya da kurumun, vakfın mülklerini kullanamadığını belirterek, mülklerin kullanımıyla ilgili adımın daha sonra atılacağını söyledi.

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En azından şahsi mülklerin olmadığı sahillerin ve bazı yolların açılmasının önemli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, KKTC vatandaşlarının özellikle sahili kullanmaktan memnun olduğunu gördüğünü anlattı.
Çavuşoğlu, "Dolayısıyla herkesin yararına ve kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek, BM kararlarını da ihlal etmeden bu tür adımları önümüzdeki süreçte de atmamız faydalı olacaktır. Sonuçta bu temaslarımızı her yerde sürdüreceğiz, haklı davamızı her yerde anlatacağız." diye konuştu.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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