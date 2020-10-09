Maraş’ın kısmı açılışına protesto

Maraş’ın kıyı ve sahil şeridinin açılması Güney Kıbrıs’ta sert tepkilere yol açtı. Rum siyasi partileri Türkiye’yi kınayan bildiriler yayınlarken, tüm dikkatlerin bugün yapılacak olan BM Güvenlik Konseyi toplantısına yöneldiği bildirildi. Rum basınına göre; ikinci adım 15 Ekim’de gerçekleşecek AB Konseyi’nde atılacak ve yeni kaarların alınması istenecek.
Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Maraş ve Su’yla İlgili Hamleleri Erdoğan ve Tatar İçin Bumerang- Güvenlik Konseyinin Açıklamasını Beklerken- Maraş’taki Türk Düzenlemelerinin Hükümet Tarafından Her Yöne Şikâyet Edilmesi” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Rum hükümetinin, kapalı bölge Maraş’taki “yeni Türk meydan okuması” konusunda, BM Güvenlik Konseyi tarafından bir kınama açıklaması yapılması beklentisinde olduğunu yazdı.
Maraş’ın kıyı ve sahil şeridinin açılacağına dair açıklamanın ardından, Rum kesiminin BM Güvenlik Konseyine başvurduğunu kaydeden gazete, BM Güvenlik Konseyi başkanı tarafından bugün akşamüzeri gerçekleştirilecek olan toplantının ardından açıklama yapılmasının beklendiğini belirtti.
Haberde, hedeflenen şeyin, kararın iptal edilmesinin istenmesi aynı zamanda Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlara olan taahhüdün yinelenmesi olduğuna işaret etti.
Konu hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra Amerikalılarla da iletişim kurulduğunu yazan gazete, buna paralel olarak AB’den yeni bir kınama açıklaması beklendiğine de işaret etti.
Almanya ve Rusya’nın da dün konu hakkında kınama açıklamaları yaptıklarını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün, konunun ele alınış yöntemi konusunda koordine olunması için Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğünü aktardı.
Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le de konu hakkında telefonda görüştüğü belirtildi.
senin guvenlik konseyin once bosna ruanda burundi burmadaki katliamlar karabag irak suriye libya vs vs nin hesabini versin artik dunya 5 ulkenin 1950 li yillarda somurgeciliklerini mesrulastirmak icin bm yi kurdugu gunlerde degil yAllah tazyik ne yapacan baris gucumu gonderecen ha ha ha