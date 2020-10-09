Maraş’ın kısmı açılışına protesto

Maraş’ın kıyı ve sahil şeridinin açılması Güney Kıbrıs’ta sert tepkilere yol açtı. Rum siyasi partileri Türkiye’yi kınayan bildiriler yayınlarken, tüm dikkatlerin bugün yapılacak olan BM Güvenlik Konseyi toplantısına yöneldiği bildirildi. Rum basınına göre; ikinci adım 15 Ekim’de gerçekleşecek AB Konseyi’nde atılacak ve yeni kaarların alınması istenecek.

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Maraş ve Su’yla İlgili Hamleleri Erdoğan ve Tatar İçin Bumerang- Güvenlik Konseyinin Açıklamasını Beklerken- Maraş’taki Türk Düzenlemelerinin Hükümet Tarafından Her Yöne Şikâyet Edilmesi” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Rum hükümetinin, kapalı bölge Maraş’taki “yeni Türk meydan okuması” konusunda, BM Güvenlik Konseyi tarafından bir kınama açıklaması yapılması beklentisinde olduğunu yazdı.

Maraş’ın kıyı ve sahil şeridinin açılacağına dair açıklamanın ardından, Rum kesiminin BM Güvenlik Konseyine başvurduğunu kaydeden gazete, BM Güvenlik Konseyi başkanı tarafından bugün akşamüzeri gerçekleştirilecek olan toplantının ardından açıklama yapılmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, hedeflenen şeyin, kararın iptal edilmesinin istenmesi aynı zamanda Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlara olan taahhüdün yinelenmesi olduğuna işaret etti.



RİK’e yaptığı açıklamada, Rum tarafının hem BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi, hem de bizzat BM Genel Sekreteriyle temas içerisinde olduğunu dile getiren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, konunun hem önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan AB Dış İlişkiler Konseyi, hem de 15 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyinin gündemine alınmasının istendiğini ifade etti.Konu hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra Amerikalılarla da iletişim kurulduğunu yazan gazete, buna paralel olarak AB’den yeni bir kınama açıklaması beklendiğine de işaret etti.Almanya ve Rusya’nın da dün konu hakkında kınama açıklamaları yaptıklarını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün, konunun ele alınış yöntemi konusunda koordine olunması için Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğünü aktardı.Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le de konu hakkında telefonda görüştüğü belirtildi.