Akıncı, tepkisini sürdürdü: yüz karası

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Akıncı, Maraş konusuyla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığından saklandığını belirterek, tepkisini sürdürdü:

Akıncı, tepkisini sürdürdü: yüz karası
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş konusuyla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığından saklandığını belirtti. Akıncı, Başbakan Yardımcısı’nın açıklamalarının olayın hükümet ortağından da gizlendiğini gösterdiğini kaydetti.
Akıncı “Maraş konusunda, BM, AB ve uluslararası aktörlerin muhatap olarak kabul ettiği, Kıbrıs Türk halkının meşru iradesini temsil eden Cumhurbaşkanından habersiz yol alınmamalıdır” diyerek, yapılanların “demokrasi adına yüz karası ve seçimlere doğrudan müdahalenin devamı” olduğunu savundu.
Akıncı “Halkımız cevabını sandıkta verecektir” dedi. 

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Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Akıncı, Maraş konusuyla ilgili olarak da yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanlığından saklandığını belirtti. Akıncı, Başbakan Yardımcısı’nın açıklamalarının olayın hükümet ortağından da gizlendiğini gösterdiğini kaydetti. 
Akıncı, Maraş konusunda geçen aylarda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı’nın dışlandığı toplantılara katılarak bu “dışlamayı” onaylayan Başbakan ve Yardımcısı’nın gelinen aşamada birbirlerini dışlar konuma düştüklerini ifade etti.
Akıncı, “Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz” şeklinde devam etti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
xyz
xyz - 27 dakika Önce

bin kere de onbin kere de secilseniz ne olacak neyi degistireceksiniz yoksa pasinyan gibi ab fransa palikarya vs kapisina mi kosacaksiniz birakin hayalperestligi ruyada yasamayiniz gercekler acidir ama ya seve seve ya baska turlu kabul edeceksiniz

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