Akıncı, tepkisini sürdürdü: yüz karası

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş konusuyla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığından saklandığını belirtti. Akıncı, Başbakan Yardımcısı’nın açıklamalarının olayın hükümet ortağından da gizlendiğini gösterdiğini kaydetti.

Akıncı “Maraş konusunda, BM, AB ve uluslararası aktörlerin muhatap olarak kabul ettiği, Kıbrıs Türk halkının meşru iradesini temsil eden Cumhurbaşkanından habersiz yol alınmamalıdır” diyerek, yapılanların “demokrasi adına yüz karası ve seçimlere doğrudan müdahalenin devamı” olduğunu savundu.

Akıncı “Halkımız cevabını sandıkta verecektir” dedi.



Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Akıncı, Maraş konusuyla ilgili olarak da yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanlığından saklandığını belirtti. Akıncı, Başbakan Yardımcısı’nın açıklamalarının olayın hükümet ortağından da gizlendiğini gösterdiğini kaydetti.Akıncı, Maraş konusunda geçen aylarda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı’nın dışlandığı toplantılara katılarak bu “dışlamayı” onaylayan Başbakan ve Yardımcısı’nın gelinen aşamada birbirlerini dışlar konuma düştüklerini ifade etti.Akıncı, “Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz” şeklinde devam etti.