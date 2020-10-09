Erhürman: Siz padişah mısınız?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Açılan Maraş değil. Maraş sadece ziyarete açılmıştır” dedi.

Erhürman, “Başbakan Ersin Tatar Maraş’la ilgili atılan adımları hükümet ortağından bile gizledi” dedi ve “Siz padişah mısınız?” diye sordu.



Sözlerine “Son bir hafta içerisinde halkın iradesine açık müdahale yapılmıştır” şeklinde devam eden Erhürman, “Halk Pazar gün gidecek ve sandıkta iradesini gösterecek, her ne çıkarsa da başımızın üstünde olacak. Çünkü demokraside halkın dediği olur. Doğrusu budur” dedi.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programlarında değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, “Maraş zaten ziyarete çok da kapalı değildi. Özel izinle Maraş’ı gidip de ziyaret eden, pek çok insan oldu bugüne kadar. Burada da o izin mekanizması yumuşatılıyor. İnsanlar izin alacak ve bir yoldan geçerek denize kadar ulaşacaklar ve oradan geri gelecekler. Orada olacak olan budur. Bizim ‘Maraş’ı açacağız’ dediğimiz şeyle, bu yapılanın hiçbir ilgisi yoktur” dedi.