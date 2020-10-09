UBP Onursal Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idaresinde aşama, aşama, açılmasının doğru, yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Derviş Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs konusundaki federal çözüm hayalleri Rum tutumu yüzünden Crans Montana’da 2017 yılı Temmuz ayında yapılan görüşmelerde tamamen çökerken Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki gaz ve petrol arama faaliyetlerini, Türkiye ve KKTC’nin aleyhine olacak şekilde ileriye götürmesi kabul edilemez bir tutumdur” dedi.



Derviş Eroğlu açıklamasına şöyle devam etti:“Esasen kapalı Maraş 1974 yılından bu yana hep gündemdeki yerini korudu. Yine benin Başbakanlıklarım döneminde Maraş Güven Artırıcı Önlemler Paketlerinin konusu oldu. Biz, Maraş’a karşılık bize uygulanan hava, deniz ulaşımı ve spor ambargolarının kaldırılmasını istedik ama Rum tarafı hep reddetti.”