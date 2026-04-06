İlgiyle izlendi

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri kapsamında önceki akşam Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Sığıntılar’ isimli trajikomik oyununu sahnelendi.

Kendisi de bir sığınmacı olan Polonyalı yazar Slavomir Mrozek’in mültecilik kavramını ele aldığı “Sığıntılar” yapıtı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda oyunun rejisörü olan Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlandı.

Tek perdelik oyun, oyuncular Burak Ecmel Nayır ve Gökhan Güngör tarafından sahnelendi.

Oyun sonrası söz alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz, kendilerini KKTC’ye davet eden ve İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günlerinde oyunlarını sahneleme fırsatı veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a teşekkür etti.



