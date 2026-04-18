Sanat dolu günler

Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Raskolnikov”, “Lisistrati” ve “Merkür’den Gelen Ziyaretçiler” adlı tiyatro oyunları, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde izleyiciyle buluştu.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Raskolnikov” adlı oyun kendisini Raskolnikov zanneden ve onun ruhunun etkisi altına girdiğine inanan bir genç adamın hikâyesini sahneye taşıdı.

Gösterimin ardından Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu ve yönetmeni Nergül Fellahoğlu sahneye çıkarak oyunculara performanslarından dolayı teşekkür etti. Fellahoğlu, ekip üyelerine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

İzleyicilerden tam not aldı

Lisistrati adlı eser ise Erol Avgören Kültür Merkezi’nde Sahne 19 ekibi tarafından sahnelendi.

İnsanlık tarihi boyunca savaşların isimleri değişse de barışa duyulan özlemin hiç değişmediğini güçlü bir anlatımla sahneye taşıyan oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Yoğun katılımın olduğu gece, bölgedeki kültür ve sanat etkinliklerinin her geçen gün daha da güçlendiğini bir kez daha ortaya koyarken, izleyicilere unutulmaz bir sanat akşamı yaşattı.

Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Merkür’den Gelen Ziyaretçiler” adlı tiyatro oyunu da izleyicilerden tam not aldı.

