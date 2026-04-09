‘Kendine has ve cesur’ 

Çatalköy -Esentepe Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen festival kapsamında, önceki akşam sanatseverler renkli bir gösteriyle buluştu.

Festival çerçevesinde, Yazarın Tiyatrosu “Legends” ekibi tarafından hazırlanan ve Rusça sahnelenen Buratino adlı oyun izleyiciyle buluştu. Papa Carlo tarafından konuşan bir kütükten oyularak hayata getirilen tahta bir adamın hikâyesini anlatan oyun, sahne dili ve anlatımıyla dikkat çekti.

Yoğun katılımın olduğu gecede, özellikle renkli sahne tasarımı ve gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Farklı bir dilde sahnelenmesine rağmen oyunun evrensel anlatımı, tiyatronun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Oyun sonunda sahneye çıkan Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, tiyatronun her dilde insanları bir araya getiren evrensel bir sanat olduğunu vurgulayarak oyunculara başarılı performanslarından dolayı teşekkür etti ve ekibe çiçek ile plaket takdim etti.

Buratino oyunu

Buratino, Aleksey Tolstoy'un "Buratino'nun Maceraları" (veya "Altın Anahtar") kitabına dayanan, genellikle çocuk tiyatrosu olarak sahnelenen klasik bir hikâyedir. Hikâyenin temel konusu, yaşlı marangoz Carlo'nun odun parçasından yaptığı ve canlanan tahta kukla Buratino'nun maceralarını anlatır. Buratino, Pinokyo'ya benzese de, Rus edebiyatında kendine has, daha cesur ve meraklı bir karakter olarak öne çıkar.



Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026, 09:55